Pare che il film di genere thriller e horror L’esorcista del Papa tornerà con un sequel.

A sostenerlo è il magazine americano Bloody Disgusting (sempre ben informato, soprattutto per quanto riguarda le pellicole di genere horror): riporta in esclusiva che un nuovo capitolo di The Pope's Exorcist (questo è il titolo originale della pellicola) è ora in fase di sviluppo iniziale. Le fonti hanno assicurato che un nuovo film arriverà tra non molto, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli.

Dunque è probabile che Russell Crowe possa tornare a vestire i panni del famoso esorcista del Vaticano, Padre Amorth.

Il premio Oscar interpreta l'esorcista realmente esistito, padre Gabriele Amorth, nel film horror diretto da regista Julius Avery (Overlord), prodotto da Screen Gems di Sony. La pellicola sta riscuotendo un enorme successo, avendo incassato già 52 milioni di dollari in tutto il mondo.



“Le fonti di Bloody Disgusting indicano che lo sviluppo di The Pope's Exorcist 2 è in corso, ma al momento non abbiamo ulteriori dettagli. Ci aspettiamo che Crowe ritorni”, fa sapere John Squires in un articolo apparso in queste ore sul famoso sito web statunitense.