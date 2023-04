Russell Crowe è "L'Esorcista del Papa" al cinema dal 13 aprile

Tornerà presto in Italia per suonare con la sua band e nel frattempo ha girato in parte un film a Roma. Stiamo parlando di Russell Crowe che è protagonista della pellicola di Julius Avery. Lo abbiamo incontrato

La sua vita, la sua biografia sono incredibili. Quello che ho “scoperto” iniziando a conoscerlo è stato incredibile. E’ partito da Modena ed è diventato il Capo Esorcista del Vaticano, ha attraversato la seconda Guerra Mondiale, ha preso una Laurea in Legge, è stato giornalista e tutto questo è accaduto prima che iniziasse la scuola di Teologia. Insomma la storia della sua vita è incredibile, ma non solo questa, anche la sua personalità mi ha molto colpito. Su internet ci sono molti video che lo riguardano e che mostrano chiaramente come affrontava il suo compito. Ho iniziato fin da subito a provare quasi affetto per lui e credo che avesse una purezza di fede e un grande senso dell'umorismo”.

Il film girato in parte a Roma e con dei momenti in cui l'ex Gladiatore recita in italiano, è stato anche l'ennesimo motivo per l'attore per passare del tempo nella amata Italia come ci ha raccontato. “Ovviamente sono sempre felice quando sono a Roma. Ho un buon rapporto in generale con tutti gli italiani ma è indubbio che apprezzo sempre molto quanto gentili siano con me i romani.

Sono stato qui con i miei figli, che ormai non sono più bambini, ed è stato bellissimo far loro scoprire la città attraverso i miei occhi. Inoltre a breve spero di tornare a suonare con la mia band questa estate e sono certo che passeremo dei bei momenti”.