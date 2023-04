Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo È uscito il trailer di Insidious: La porta rossa, l’attesissimo film horror diretto da Patrick Wilson (qui al suo debutto alla regia) e interpretato dallo stesso Wilson nei panni del protagonista Josh Lambert (affiancato da Rose Byrne, Ty Simpkins e Andrew Astor). La pellicola arriverà nei cinema italiani a partire dal 5 luglio, distribuita da Eagle Pictures. Si tratta del nuovo (nonché ultimo) capitolo della famosa saga dell’orrore in cui vedremo Patrick Wilson riprendere il ruolo di Josh Lambert. Prodotto da Sony Pictures, Insidious: La porta rossa arriverà solamente al cinema dal 5 luglio, distribuito da Eagle Pictures. Potete guardare il trailer ufficiale di Insidious: La porta rossa nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Insidious: La porta rossa riporta assieme sul set il cast originario del franchise dell’orrore, per raccontare per l’ultima volta le avventure della terrificante saga della famiglia Lambert. Nel cast ci sono anche Sinclair Daniel e Hiam Abbass. La sceneggiatura è scritta da Scott Teems ed è tratta da una storia di Leigh Whannell, basata sui personaggi creati dallo stesso Whannell. Il film è prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell.

La missione: affrontare l’oscuro passato della famiglia

La pellicola racconta di Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins), ormai cresciuti e in età da college.

Dovranno affrontare i demoni che rodono loro l’anima, sperando di riuscire a metterli a tacere una volta per tutte. Per farlo dovranno spingersi nel cosiddetto “Altrove” più a fondo di quanto non abbiano mai fatto prima d’ora. Affronteranno il passato oscuro che connota la loro famiglia, attraversando la dannata porta rossa dietro cui si celano terrori a dir poco spaventosi.



Trovate il trailer di Insidious: La porta rossa nel video in testa a questo articolo.