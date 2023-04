Splice, l'horror di Netflix che sta terrorizzando gli spettatori

Un film del 2009 sta seminando il panico tra gli spettatori della piattaforma streaming, ma perchè? Condividi

Il film horror Splice è del 2009, ma da quando Netflix lo ha incluso nel suo catalogo un nuovo pubblico ha avuto modo di vederlo. Tra coloro che hanno cliccato "riproduci" molti sono rimasti scioccati da questa inquietante storia di fantascienza diretta da Vincenzo Natali e interpretata da Adrien Brody, Sarah Polley e Delphine Chanéac. Ma perchè? Splice sarebbe stato etichettato come film "traumatizzante" e disturbante, come ha affermato un utente che ha scritto sui social: "Questo film mi ha fatto ammalare fisicamente". "Ho visto Splice, non mi sono mai sentito così disturbato in vita mia", ha aggiunto un altro, seguito da chi si è chiesto come mai Netflix abbia deciso di "rendere disponibile a tutti un film così traumatico".

Splice: la trama del film Splice racconta di una giovane coppia di scienziati che cerca di introdurre il DNA umano nel loro lavoro di giunzione di geni animali. Le persone che lavorano con loro gli chiedono di smettere ma Clive ed Elsa decidono di continuare in segreto e creare una creatura femminile che invecchia molto più velocemente degli umani. La creatura di nome Dren viene trasferita in una fattoria isolata, ma ben presto si stanca di essere reclusa e semina il caos. Ha branchie, ali e coda e l’aspetto non è sicuramente tranquillizzante. vedi anche The Boogeyman, trailer del film tratto da "Il baubau" di Stephen King

Terrore streaming Molti utenti Netflix oggi lo vorrebbero dimenticare, ma in parte questo scalpore sta offrendo una nuova visibilità al titolo del regista canadese già noto per Cube del 1997. Con un budget di 30 milioni di dollari, Splice ha incassato solo 27,1 milioni di dollari al box office ed è prodotto da Guillermo Del Toro. Ha riscosso un discreto successo tra i fan con un punteggio di 75% su Rotten Tomatoes, ma tra i vari film spaventosi e inquietanti che Netflix ha caricato negli ultimi mesi questo ha lasciato il segno in un modo particolare. leggi anche The Conjuring, la via la produzione della serie TV