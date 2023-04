The Conjuring, la via la produzione della serie TV

The Hollywood Reporter ha annunciato la realizzazione di una serie TV basata sul franchise horror The Conjuring. Il magazine ha rivelato i premi dettagli della produzione.

The Conjuring, i dettagli della serie TV

Novità in arrivo per gli amanti del genere horror. Stando a quanto riportato, Peter Safran, producer delle pellicole, ricoprirà la carica di produttore esecutivo della serie TV chiamata a espandere il celebre franchise. Trattative in corso per portare a bordo del progetto James Wan, regista dei primi due film. Nessuna indiscrezione sulla scrittura della sceneggiatura.

Per quanto riguarda la sinossi, l’unica notizia certa è che continuerà la storia delle pellicole cinematografiche. Massimo riserbo sui possibili nomi del cast, sulla data di inizio delle riprese e su quella di distribuzione.