The Reckoning, trama e cast dell'horror diretto da Neil Marshall

Diretto da Neil Marshall, The Reckoning è un film horror storico del 2021 che ha ottenuto un voto di 31 su 100 sul sito Metacritic, mentre su Imdb il pubblico lo ha votato 4.7 su 10 e ora è disponibile in streaming. Al centro del film una storia di stregoneria dal tono inquietante e spaventoso che promette emozioni forti sullo sfondo del 1600. "The Reckoning è nato inizialmente dal desiderio di creare un buon prodotto che riuscisse a terrorizzare ed emozionare in egual misura. Adoriamo l'idea di spaventare a morte il pubblico e volevamo creare qualcosa di veramente terrificante, ma anche di diverso da tutto ciò che è stato visto in passato" hanno dichiarato il regista Neil Marshall e la protagonista Charlotte Kirk in un comunicato riportato da Empire all’epoca dell’uscita del film.