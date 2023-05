Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Nel corso del recupero dall’incidente con lo spalaneve avvenuto il giorno di Capodanno, Jeremy Renner ha condiviso con i fan nuovi messaggi motivazionali sui social. Lo scorso sabato la star di Hawkeye ha pubblicato un video che mostra le diverse fasi del percorso di riabilitazione seguito, fatto di costanti allenamenti e di progressivi miglioramenti che hanno sancito il passaggio dalla camminata assistita da un deambulatore alla stabilità acquisita dalle gambe che ormai non necessitano più di supporti esterni. “Il mio PT ha fatto questo come riferimento e per ricordare, non potete camminare senza fare un passo alla volta! #unpiededavantiallaltro”, ha scritto Renner nella didascalia. Pochi giorni prima l’attore aveva condiviso anche un altro video che mostrava un allenamento con gli elastici per rinforzare i muscoli delle gambe e la mobilità: “AGGIORNAMENTO: Ho deciso di passare attraverso il dolore del progresso (questa dannata tibia frantumata) e di prendere le nuove parti per un piccolo giro di prova. Il corpo è miracoloso... Anche se mi sento come l’Uomo di Latta, ho bisogno di olio per tutte le mie nuove articolazioni (fianchi, ginocchia, anche, tibia eccetera). Incoraggiato dopo questo riscaldamento a continuare (non ditelo al mio PT)".