“Proprio dove c’è il suo sangue, è lì che è successo tutto”. Nel filmato, rilasciato dal Dipartimento dello Sceriffo di Washoe County e ottenuto da Abc News in cui si vedono i momenti immediatamente successivi, Alex Fries , nipote di Jeremy Renner , ha descritto la dinamica dell’ incidente con lo spalaneve di oltre sei tonnellate che il giorno di Capodanno sul vialetto di casa a Reno, in Nevada, ha travolto e messo in pericolo di vita lo zio che cercava di liberare il suo veicolo dalla neve. Quando Renner ha lasciato il macchinario per accertarsi delle condizioni di Fries, lo spalaneve è scivolato in direzione del nipote e, per evitare la collisione, l’attore ha tentato di risalire nell’abitacolo ma è rimasto schiacciato dai cingoli: “È uscito per dirmi qualcosa, e poi è stato allora che ha iniziato a venirmi addosso, a tutta forza” ha raccontato Fries. “Ha provato a saltarci sopra, sullo spalaneve, e l'ha messo sotto”. Nel video, nel quale il corpo di Renner giace sulla neve accanto alla barella dei soccorritori, un vicesceriffo scova il cappello dell'attore ancora intrappolato sotto lo spalaneve.

IL RECUPERO

Renner, trasportato in ospedale in elisoccorso, ha riportato la frattura di più di 30 ossa, è stato ricoverato in terapia intensiva e ha subito diversi interventi chirurgici. La star di Occhio di Falco ha costantemente aggiornato via social i fan sui progressi della sua guarigione e, in un video pubblicato lo scorso febbraio e accompagnato dalla didascalia “qualunque cosa serva” tratta dal film Avengers: Endgame, ha espresso la propria determinazione nell'affrontare le terapie. I risultati non si sono fatti attendere: nelle ultime settimane Renner ha rilasciato alla giornalista Diane Sawyer di Abc News la prima intervista dopo l'incidente, nella quale ha ricordato “tutto” il dolore perché "ero sveglio in ogni momento", ha visitato con la famiglia il parco divertimenti californiano Six Flags Magic Mountain a bordo di uno scooter motorizzato, ha improvvisato una piccola danza con l'aiuto di un bastone durante un’apparizione al Jimmy Kimmel Live! e ha calcato il red carpet della prèmiere della serie televisiva di Disney+ Rennervations al Westwood Regency Village Theatre di Los Angeles. "Sembro un po' malconcio ora, ma vi prometto che questo show è ciò che mi spinge a stare meglio e mi fa venire voglia di migliorare ogni giorno. Mi sono prefissato l'obiettivo di camminare su questo red carpet. E qui mi sto divertendo. Altrimenti sarebbe sprofondato in un abisso senza data e avrebbe perso aderenza ed entusiasmo e io sarei stato molto, molto, molto frustrato. Sono molto emozionato ora perché siamo qui" ha dichiarato Renner a Variety.