Saturday Night Live, Jason Reitman dirigerà film su origini dello show

È attesa una pellicola che racconterà le origini del Saturday Night Live, il mitico show statunitense andato in onda per la prima volta l'11 ottobre 1975.

Sarà Jason Reitman a occuparsi della regia della pellicola, proseguendo con questo film la sua collaborazione con Sony (dopo Ghostbusters Legacy).

La trama del nuovo film si soffermerà sul racconto dettagliato della prima serata dello show.

La pellicola è ancora senza titolo, come fa sapere il magazine americano Deadline.

È proprio Deadline a riportare in esclusiva la notizia dell'arrivo della pellicola e del nome del regista a bordo. “Dopo aver aiutato a rilanciare il franchise di Ghostbusters per Sony Pictures, Jason Reitman si riunisce con lo studio per raccontare la storia dietro le quinte della premiere di uno degli spettacoli più iconici della storia della TV”, si legge su Deadline.

Fonti dicono al magazine che Reitman dirigerà una sceneggiatura originale per Sony basata sui resoconti della vita reale della serata di apertura del Saturday Night Live.

Oltre a Ghostbusters: Afterlife, Reitman è il regista diventato famoso grazie a film come Thank You for Smoking, Juno, Up in the Air e Young Adult. Come produttore, Reitman ha prodotto Whiplash di Damien Chazelle, Demolition di Jean-Marc Vallee e il cult movie Jennifer's Body della regista Karyn Kusama.