The Flash, il merchandising svela che aspetto avrà Dark Flash nel film

The Flash è la versione villain del protagonista , un personaggio nuovo che fa la sua comparsa nel film di Andy Muschietti . È stato inventato di sana pianta per questo nuovo prodotto e pare sia un mix tra il Reverse Flash, storica nemesi di Barry Allen, e il Black Flash. Al momento non si hanno maggiori informazioni sul personaggio, del quale conosciamo le sembianze grazie alle action figure che sono state diffuse con il merchandising. Tra queste, c’è anche quella di Dark Flash, il cui aspetto risulta essere oggettivamente terribile. Non è una novità che l’Universo Dc esplori il multiverso e il nuovo film con Ezra Miller non sarà l’eccezione. Già dai tempi della Justice League, infatti, si era scelto questo filone narrativo, che sembra proprio venga portato avanti anche da James Gunn , la cui rivoluzione inizierà proprio dopo l’uscita di Shazam! Furia degli Dei con The Flash. Con una furba operazione di mercato, infatti, la versione oscura di The Flash è stata spoilerata dagli oggetti del merchandising del film. Oltre che attirare l’attenzione sul nuovo film, infatti, questa mossa potrebbe tirare le fila anche per gli altri prodotti che potrebbero essere lanciati all’inizio dell’anno, inaugurando una nuova dell’universo Dc.

La sinossi di The Flash

Al momento, in assenza di ulteriori info, sarà necessario accontentarsi di quanto rivelato in via ufficiale grazie alla sinossi del film: “I mondi si scontrano in The Flash quando Barry usa i suoi superpoteri per viaggiare indietro nel tempo e cambiare gli eventi del passato. Ma quando il suo tentativo di salvare la sua famiglia altera inavvertitamente il futuro, Barry rimane intrappolato in una realtà in cui il Generale Zod è tornato, minacciando l'annientamento dell'umanità, e non ci sono Supereroi a cui rivolgersi”.