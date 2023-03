No Hard Feelings, il trailer del film con Jennifer Lawrence

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Matthew Broderick, Laura Benanti e Jennifer Lawrence sono i protagonisti di No Hard Feelings, la nuova commedia diretta da Gene Stupnitsky, regista di Bad Teacher. Lawrence interpreta un'autista Uber in difficoltà che rischia di perdere la casa dove è cresciuta. Una coppia pubblica un annuncio per trovare una donna che possa corteggiare il loro figlio riservato, interpretato da Andrew Barth Feldman nel tentativo di tirarlo fuori dal suo guscio. "Non esce dalla sua stanza. Non parla con le ragazze. Non beve" dice il padre per introdurre il figlio al personaggio di Jennifer Lawrence che risponde: "Quando dici di uscire con lui, intendi uscire con lui? O "uscire con lui"?”.