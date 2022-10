Causeway, il trailer del film con Jennifer Lawrence

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel film in arrivo il 4 novembre su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Si tratta della nuova pellicola diretta da Lila Neugebauer in cui Lawrence interpreta Lynsey, ingegnere militare che dall'Afganistan torna negli Stati Uniti con una lesione cerebrale causata dall'esplosione di un ordigno. Il film racconta il faticoso recupero in cui la donna dovrà imparare nuovamente a camminare, oltre che a ricordare

È uscito il trailer ufficiale di Causeway, l’attesissimo film che arriverà il 4 novembre su Apple TV+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con protagonista Jennifer Lawrence.



Proprio la presenza dell'attrice Premio Oscar è uno dei tanti motivi per cui questa pellicola è molto attesa.

Diretta da Lila Neugebauer, racconta di Lynsey (interpretata da Lawrence), ingegnere militare che dall'Afganistan torna negli Stati Uniti con una lesione cerebrale causata dall'esplosione di un ordigno. Il film racconta il faticoso recupero in cui la donna dovrà imparare nuovamente a camminare, oltre che a ricordare. Anche la sua memoria, infatti, è stata compromessa.



In questo percorso di recupero Lynsey sarà affiancata da una custode che ama chiacchierare (interpretata da Jayne Houdyshell).

Una volta terminato il percorso di riabilitazione, la donna ritornerà a casa, a New Orleans. Qui si ritroverà ad affrontare qualcosa di ben più duro di quel percorso in cui tentava di riuscire a camminare ancora: dovrà affrontare ricordi ben più angosciosi di quelli che ha vissuto in Afghanistan, ossia qualcosa che riemerge dalla sua infanzia.



Potete guardare il trailer ufficiale di Causeway nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il film

approfondimento Vogue, Jennifer Lawrence posa per la cover del magazine Causeway sarà presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma, prima di uscire su Apple TV+ il prossimo 4 novembre. È prodotta da Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi. Lila Neugebauer, Jacob Jaffke, Sophia Lin, Patricia Clarkson, Kirk Michael Fellows e Christopher J. Surgent sono i produttori esecutivi. La regista è Lila Neugebauer (lo spettacolo di Broadway The Waverly Gallery, Maid, The Last Thing He Told Me) e scritto da Ottessa Moshfegh, Luke Goebel ed Elizabeth Sanders. Il film è interpretato da Jennifer Lawrence (Don't Look Up, Il lato positivo, American Hustle - L'apparenza inganna) e Brian Tyree Henry (Atlanta, Bullet Train, Se la strada potesse parlare).



La trama approfondimento In arrivo Causeway, il nuovo film con Jennifer Lawrence La trama racconta di Lynsey, ormai ex ingegnere militare costretta a tornare alla vita civile per colpa dell'esplosione di un ordigno che l’ha gravemente ferita a livello cerebrale. La donna rimane con la madre (Linda Emond) ma vorrebbe rientrare al lavoro, anche perché il rapporto con il genitore è molto teso. Tuttavia il medico (Stephen McKinley Henderson) le sconsiglia di tornare a fare l'ingegnere militare, quindi lei cercherà lavoro, trovandolo come addetta alla pulizia di piscine.

Un giorno si rompe il camioncino con cui si reca al lavoro. Incontrerà così James Aucoin (Brian Tyree Henry), che lavora nell'autofficina in cui è stato portato il veicolo da riparare. Il ragazzo le offrirà un passaggio a casa, e i due piano piano si avvicineranno, trovando conforto l'uno sulla spalla dell'altro. Lynsey scoprirà che quell’empatia tra loro due deriva da una sofferenza che li accomuna: anche James sta cercando di reprimere alcuni traumi che tentano di riemergere dal suo passato. Potete guardare il trailer ufficiale di Causeway nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.