Oscar 2023, Lady Gaga non canterà Hold My Hand

Oscar 2023, Lenny Kravitz si esibirà per il tributo In Memoriam

Il palco degli Oscar 2023 accoglierà Rihanna con la canzone Lift Me Up tratta dal film Marvel Black Panther: Wakanda Forever, David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu (candidata come Miglior attrice non protagonista) con la canzone This Is A Life tratta dal plurinominato Everything Everywhere All At Once, Sofia Carson e Diane Warren con la canzone Applause tratta dal film italiano con cast internazionale Tell It Like a Woman e Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava con la canzone Naatu Naatu tratta dal film indiano RRR. Nelle precedenti edizioni del prestigioso riconoscimento cinematografico, Lady Gaga si era esibita nel 2016 nel brano Til It Happens To You, prodotto e scritto con Diane Warren per il documentario The Hunting Ground, e nel 2019 nel brano Shallow, tratto dal film A Star Is Born con Bradley Cooper e vincitore del Premio Oscar come Miglior canzone originale.