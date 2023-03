Oscar 2023, Lenny Kravitz si esibirà per il tributo In Memoriam

LE ALTRE ESIBIZIONI DELLA CERIMONIA

approfondimento

Oscar 2023, le nomination per il Miglior Film Straniero. FOTO

La performance di Lenny Kravitz, che nel corso della sua carriera ha registrato undici album che hanno venduto oltre quaranta milioni di copie in tutto il mondo, ha vinto quattro Grammy e ha partecipato a diversi progetti cinematografici e televisivi come Hunger Games e The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, precederà le esibizioni degli artisti nominati agli Oscar nella categoria Miglior canzone. Nel corso della cerimonia, Rihanna intrepreterà il brano Lift Me Up dal film Black Panther: Wakanda Forever, mentre l’attrice e cantante Sofia Carson e la cantautrice Diane Warren, ormai giunta alla quattordicesima nomination agli Oscar, interpreteranno Applause dalla pellicola Tell It Like a Woman. Ancora David Byrne, fondatore, cantante e chitarrista della band Talking Heads e già vincitore di un Oscar nel 1987 per la Miglior colonna sonora originale del film L’ultimo imperatore, insieme a Stephanie Hsu, nominata come Miglior attrice non protagonista in Everything Everywhere All at Once, e al trio musicale Son Lux, si esibiranno nel brano This Is A Life tratto dal film più nominato della serata, lo stesso nel quale ha recitato proprio Hsu. Infine i cantanti Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava debutteranno sul palco degli Oscar con la canzone Naatu Naatu del film RRR. L’unica artista nominata per la Miglior canzone che deve ancora confermare la performance nella serata degli Oscar è invece Lady Gaga, attesa con il brano Hold My Hand tratto da Top Gun: Maverick.