Scream VI, le prime reazioni su Twitter dei critici lo elogiano

Sono uscite le prime reazioni dei critici statunitensi relative al sesto capitolo della saga cinematografica che fa dell'urlo il focus. Queste prime reazioni a caldo arrivano dopo la proiezione in anteprima che si è tenuta oltreoceano (in attesa dell'imminente uscita, prevista per il 9 marzo in Italia e per il 10 marzo negli States). Tutti parlano di una pellicola intensa e rispettosa dell'epopea filmica a cui appartiene, l'ormai mitica saga ideata da Wes Craven nel lontano 1996

Sono uscite le prime reazioni dei critici statunitensi relative a Scream VI (spesso scritto anche Scream 6), dopo la proiezione in anteprima che si è tenuta oltreoceano (in attesa dell'imminente uscita, prevista per il 9 marzo in Italia e per il 10 marzo negli States).

La critica sembra concordare all'unanimità sul fatto che questa pellicola sia molto buona. Tutti parlano di un'opera intensa, che rispetta pienamente la mitica saga cinematografica a cui appartiene, quella che nacque nel 1996 con il primo capitolo del media franchise slasher creato da Wes Craven. L'epopea è finora composta da sei film e una serie televisiva.



Steve Weintraub di Collider parla di un film “molto buono”. Afferma che “tutto ciò che si può desiderare da Scream è presente”. E aggiunge: “Spostare la storia a New York è stata un’ottima idea”.

L'ambientazione targata Grande Mela, finora inedita per l'epopea di Scream, piace molto ai critici che per primi hanno guardato la nuova pellicola. New York come scenario convince parecchio, inoltre sembra che questo passaggio a livello geografico sia riuscito a innovare ulteriormente la saga.



Sia Steve Weintraub che Perri Nemiroff e Ross Bonaime (tutti di Collider) hanno elogiato il film, con Weintraub che ha lodato la scelta di spostare il film lontano da Woosbroro (New York è per tutti una scelta vincente). Nemiroff cita l'aumento della tensione nel film come grande plus, elogiando i registi (è il collettivo di registi che va sotto il nome di Radio Silence) per la maestria con cui hanno costruito tutto ad arte. Ross Bonaime, infine, lo definisce il suo preferito del franchise fin dal secondo film.

