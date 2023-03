Avatar 3, James Cameron annuncia un possibile spoiler

Cinema

Sam Worthington ha raccontato di aver dovuto cambiare un po’ l’approccio al suo personaggio per questo seguito di Avatar: “Il risultato è che il viaggio di Jake in questo film riguarderà la sua decisione tra il dover essere il leader della sua tribù o la guida per la sua famiglia. Nel momento in cui si include il tema della famiglia – intesa sia come il proprio nucleo familiare, sia come quella allargata della tribù – la posta in gioco per Jake diventa molto più alta rispetto al primo film, che raccontava un viaggio individuale”.