Amy Winehouse, nel biopic il padre avrebbe voluto George Clooney

Mitch Winehouse ha recentemente confessato che al posto di Eddie Marsan, l'attore che lo interpreta nel film biografico dedicato a sua figlia Amy Winehouse (intitolato Back To Black), lui avrebbe tanto voluto George Clooney. Il padre della compianta cantante inglese lo dice tra il serio e il faceto, tuttavia in fondo non scherza.

Invece scherzando dice dell'interprete Marsan: “Fo***to Eddie Marsan!”, come per dire che per colpa sua ha perso la possibilità di essere impersonato da un divo affascinante come Clooney... In realtà lo definisce in questo modo riportando le presunte parole di un suo amico (come vi spiegheremo di seguito).



Non solo lato casting Mitch Winehouse ha voluto mettere becco: anche per quanto concerne la sceneggiatura. Ha affermato di avere richiesto alcune modifiche al copione perché originariamente lo faceva "sembrare un santo”.



Diretto da Sam Taylor-Johnson, il biopic è interpretato da Marisa Abela (Industry) nei panni della defunta cantante, accanto a Jack O'Connell nel ruolo dell'ex marito di Amy, Blake Fielder-Civil, Marsan nella parte di Mitch e Lesley Manville nei panni della nonna materna.