L'abito fa parte di una collezione di 800 oggetti personali di Amy Winehouse, tra cui abiti, reggiseni, DVD, libri, bustini, pantaloni, shorts e trucchi, andati all'asta su decisione dei genitori, Mitch e Janis. Tra capi e accessori spicca anche la borsa a forma di cuore realizzata su misura da Moschino e utilizzata da Amy ai Brit Awards del 2007, venduta per 204.800 dollari. Gli altri abiti sono stati acquistati ad un prezzo tra i 12.500 e i 150.000 dollari. L'intera collezione ha fruttato 4 milioni di dollari , il doppio di quanto previsto, come comunicato dalla casa d'aste Julien's che ha gestito la vendita. Il ricavato andrà alla Fondazione Amy Winehouse , che sostiene i giovani adulti vulnerabili che lottano contro le dipendenze. Stando a quanto riferito dalla casa d'aste è stato difficile convincere i genitori dell'artista a privarsi degli oggetti della figlia, ma alla fine i due hanno deciso di promuovere e sostenere la fondazione.

Amy Winehouse, il concerto a Belgrado

Quello di Belgrado fu l'ultimo concerto di Amy Winehouse. La cantante salì sul palco del Kalemegdan Park visibilmente alterata: non riusciva a cantare, continuava ad andare fuori tempo e alla fine decise di abbandonare la performance, sommersa dai fischi. Soltanto una settimana, però, l'interprete di “Back to Black” si era presentata ad un concerto “segreto” al 100 Club di Londra, in forma perfetta. Evidentemente, però, Amy non era ancora riuscita a sconfiggere i suoi demoni.