La giovane attrice, classe 1996 , potrebbe interpretare Amy Winehouse nel biopic in arrivo prossimamente. Nelle scorse ore Variety ha rivelato come Marisa Abela sia una delle attrici papabili al ruolo nella piccola rosa di artiste ancora in lizza.

amy winehouse, il grande successo

Amy Winehouse (FOTO) è senza ombra di dubbio una delle artiste più iconiche di sempre grazie a una carriera che ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica, ad esempio il disco Back to Black ha trionfato ai Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album, mentre il singolo Rehab ha conquistato la vittoria come Record of the year, Song of the Year e Best Female Pop Vocal Performance.