Barbie, Marisa Abela è il nuovo ingresso nel cast del film

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline, Marisa Abela farà parte del cast, nessuna informazione sul ruolo interpretato

barbie, marisa abela nel cast

Si allarga il cast della pellicola in arrivo nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo anno, più precisamente il 21 luglio 2023. Poco fa il magazine ha rivelato in esclusiva l’arrivo di Marisa Abela, di cui però non si conoscono i dettagli del ruolo.