Barbie, i primi fan poster del film con Margot Robbie e Ryan Gosling

L'artista Samuel Chevé ha immaginato delle locandine promozionali per il film che sarà diretto da Greta Gerwig. Ecco i due protagonisti re-immaginati come delle bambole di plastica nelle loro scatole

La promozione di Barbie, il film Warner Bros. dedicato alla popolarissima bambola Mattel, va avanti centellinando informazioni e immagini. Quelle ufficiali, al momento, sono davvero poche: una foto di Margot Robbie e una di Ryan Gosling, entrambi con addosso i costumi dei due protagonisti, Barbie e Ken, entrambi in posa.

Qualcosa in più, invece, arriva dai leak (come le foto di Margot Robbie sul set) e dalle fan art. All’artista Samuel Chevé sono bastate infatti quelle due foto per immaginare dei poster decisamente creativi e originali, che ora Warner Bros. dovrà impegnarsi duramente a superare.