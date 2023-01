Back To Black, la foto di Marisa Abela nei panni di Amy Winehouse

Sam Taylor-Johnson dirigerà Back To Black con protagonista Marisa Abela, le riprese al via lunedì 16 gennaio a Londra

Come rilanciato dal quotidiano, Sam Taylor-Johnson firmerà la pellicola con la sceneggiatura firmata da Matt Greenhalgh. La regista ha parlato della grande responsabilità di dirigere Back To Black: “Realizzare un film che tutti noi ameremo e avremo caro per sempre. Proprio come facciamo con Amy”.