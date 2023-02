The Son, quanto è difficile essere padre. La recensione del film

La depressione e il rapporto fra padre e figlio sono al centro del film del regista premio Oscar Florian Zeller, da oggi nella sale cinematografiche italiane Nel cast oltre a Hugh Jackman, ci sono Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Anthony Hopkins, Hugh Quarshie Condividi

Nel nome del padre, ma pure del figlio. Dopo The Father – Nulla è come sembra, il folgorante esordio alla regia di Florian Zeller', vincitore di 2 premi Oscar, lo scrittore, drammaturgo e regista francese porta nelle sale italiane (dopo essere concorso alla 79.ma Mostra del cinema di Venezia), The Son, tratto, come la sua opera prima, dalla sua omonima pièce teatrale. Archiviata la demenza senile, il cineasta transalpino, questa volta, opta per un tema molto complicato e rischioso da rappresentare sul grande schermo, ovvero quello della depressione adolescenziale. Con la consueta e tuttavia efficace sobrietà, tra parole non dette, cravatte scure, completi da uomo grigi, uffici dall'arredamento minimale, l'autore illustra la vergogna e il dolore di una famiglia quando viene colpita dalla malattia mentale. Un tabù di cui è sempre difficile parlare nella fiction e nella realtà.

The Son, la trama del film approfondimento The Son, il nuovo trailer del film con Hugh Jackman e Laura Dern “La vita è uno stato mentale”, come suggeriva la voce di fuori campo di quel capolavoro che è Oltre il giardino di Hal Hasby. Purtroppo è terribile la condizione umana vissuta da Nicholas, adolescente solitario e triste, allergico alla vita, incapace di essere identico a tanti suoi coetanei, gratificati dai party e dagli smartphone. Un ragazzo difficile, a cui sembra che il mondo abbia chiuso tutte le porte. Peter, suo padre, ha appena avuto un figlio dalla sua nuova compagna Beth, quando Kate, la sua ex moglie, gli chiede di prendersi cura di Nicholas. L’uomo accetta e così il ragazzo si trasferisce nell’appartamento della nuova famiglia. Peter vorrebbe aiutare suo figlio, come avrebbe voluto che suo padre (Un Anthony Hopkins perfetto nei panni del genitore anaffettivo) si fosse preso cura di lui quando era piccolo. Ma di buone intenzioni è lastricato l’inferno.

The Son, le parole di Florian Zeller approfondimento Deadpool 3, Hugh Jackman si allena per tornare nei panni di Wolverine Come ha dichiarato in molte interviste il regista Zeller: " Il film racconta la storia di un padre che non possiede gli strumenti per comprendere quello che sta accadendo a suo figlio. E un genitore amorevole, premuroso che fa del suo meglio per aiutare un ragazzo che sta attraversando una crisi. Ma non riesce a comprenderne i motivi neanche noi li comprendiamo. Non sa se sia legata all'adolescenza o dettataa da un disagio più profondo. E quello che scopre è che tutti i suoi sforzi non sono ",sufficienti e che l'amore non può bastare in certe situazioni." Insomma, The Son ci ricorda che spesso e volentieri l'espressione "latina Omnia vincit amor" è soltanto il verso di una bellissima poesia e purtroppo la realtà risulta prosaicamente spaventosa

Hugh Jackman, il dolore di padre in figlio approfondimento The son, il teaser trailer del film con Hugh Jackman e Laura Dern Se si esclude una danza in cui sulle note della epocale hit di Tom Jones It's Not Unusual, Hugh Jackman impartisce al figlio un’improbabile lezione di ballo, The son è un crepuscolare, dolente, disperato viaggio al termine di una famiglia devastata da un divorzio. Risulta vano qualsivoglia tentativo di alleviare il male oscuro di cui soffre il giovane protagonista, interpretato da Zen McGrath. E nemmeno la madre biologica Laura Dern o quella acquisita Vanessa Kirby possono fare alcunché. Con la camicia di flanella o la felpa grigia, Nicholas si perde per le strade di una New York in cui non sono le mille luci immaginate da Ian McInerney a illuminarti il cammino, ché la cosa più terribile è sentirsi soli in mezzo alla gente. E alle prese con uno dei ruoli più complessi e tormentati della sua carriera, Hugh Jackman ci offre una performance memorabile. Basti pensare all’incontro-scontro con Anthony Hopkins, che nel film interpreta suo papà. Il dramma è che gli errori si tramandano di padre in figlio, ma la depressione non si può sempre spiegare, e talvolta nemmeno curare questa autodistruttiva rabbia senza entusiasmo.