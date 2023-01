Morta Carol Cook, star di Sixteen Candles. Aveva 98 anni

La leggendaria amica e collega di Lucy Ball, Carol Cooke, si è spenta all’età di 98 anni. Ripercorriamo la sua carriera all’insegna dell’ironia Condividi

"Non posso andare in prigione. Le strisce sono orizzontali, non mi stanno bene" ha risposto Carol Cook ai servizi segreti che le hanno fatto visita quando poco tempo fa ha suggerito di assassinare Donald Trump. Ironica e perspicace, l'attrice ha dedicato la sua vita a far ridere il pubblico e anche in vecchiaia non ha mai perso la sua brillante sagacia. Una delle attrici leggendarie di Hollywood nativa del Texas, Carol Cooke è morta l'11 gennaio 2023 per insufficienza cardiaca nella sua casa a Beverly Hills. Aveva 98 anni e a breve avrebbe festeggiato un nuovo compleanno. Il marito Tom Troup ha dato la notizia come riportato da The Hollywood Reporter. Cook era una delle migliori amiche e confidenti della star iconica Lucille Ball, infatti è apparsa spesso negli show The Lucy Show e Here's Lucy nel corso degli anni.

Chi era Carol Cook? approfondimento Tatjana Patitz, morta a 56 anni la supermodella tedesca Carol Cook ha recitato in Sixteen Candles e The Lucy Show come progetti principali della sua carriera di attrice. In particolare è apparsa in 18 episodi di The Lucy Show dal 1963 al 1968 nei panni di Thelma Green, un’amica di Lucy Carmichael, la protagonista. Poi è stata in cinque episodi di Here’s Lucy dal 1969 al 1974 recitando sempre al fianco di Lucy Ball. Un sodializio artistico e un’amicizia sincera che è durata molti anni dentro e fuori dal set. Al cinema Cooke è stata la nonna permalosa Helen nel film del 1984 Sixteen Candles e prima ha recitato al fianco di Don Knotts nella commedia del 1964 The incredibile Mr. Limpet che raccontava la vicenda di un uomo che si trasforma in un pesce parlante e aiuta la Marina degli Stati Uniti a localizzare e distruggere i sottomarini nazisti.

Dal teatro a Grey's Anatomy

Nel 2006 Carol Cook ha fatto un cameo nella serie tv di successo Grey's Anatomy, ma la sua carriera si è svolta per molti anni sul palcoscenico teatrale. A Broadway ha interpretato la signora Peachum nel 1954 in un revival di Threepenny Opera e dal 1979 al 1980 in Romantic Comedy, poi nel 1980 ha fatto anche il musical 42nd Street. Per un concerto in Australia nel 1965, inoltre, ha interpretato Dolly Levi in Bello Dolly.