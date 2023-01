Beau is Afraid: il trailer del film di Ari Aster con Joaquin Phoenix

Dopo Hereditary e Midsommar il regista visionario e inquietante torna dietro la macchina da presa Condividi

Ari Aster dirige Joaquin Phoenix in Beau is Afraid, il nuovo film di cui è uscito il primissimo trailer che incuriosisce e promette un'esperienza diversa. Il regista degli horror metaforici e intriganti, Hereditary e Midsommar, è al suo terzo film che dovrebbe uscire al cinema il prossimo aprile 2023. Le prime immagini suggeriscono alcuni tratti del suo stile che già abbiamo notato precedentemente e Phoenix sembra attraversare varie età nel corso del film. Però, secondo alcune fonti, non sarà un horror.

Beau is Afraid: la trama del film approfondimento Midsommar Il villaggio dei dannati trama, trailer, cast Ari Aster ha definito Beau is Afraid una “nightmare comedy”, ovvero un film ai limiti dell’assurdo che esalta la confusione creativa tra dramma e commedia riflettendo sul senso della vita. Il protagonista Beau, interpretato da Joaquin Phoenix, è un uomo che soffre di ansia, ma ha un aspetto piacevole e un rapporto complicato con la madre. Non ha mai conosciuto suo padre e quando la madre viene a mancare, Beau intraprende un viaggio durante il quale incontrerà delle minacce soprannaturali. Dal trailer il tono del film non sembra simile a Hereditary e Midsommar, quindi pubblico e critica potrebbero rimanere delusi o sorpresi da Beau is Afraid.

Il cast di Beau is Afraid GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Questo primo trailer di Beau is Afraid mantiene una certa ambiguità, ma si possono notare alcuni membri del cast oltre a Phoenix che vedremo recitare nel film. Amy Ryan, Parker Posey, Kylie Rogers, Richard Kind, Nathan Lane e Armen Nahapetian sono tra i protagonisti di questa storia che si preannuncia fuori dagli schemi. Phoenix è pronto per tornare nei panni di Arthur Fleck per il sequel di Joker di Todd Phillips prossimamente, ma intanto è stato elogiato anche per la recente interpretazione nel film in bianco e nero C’Mon C’Mon.