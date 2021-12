C’mon C’mon, il trailer italiano del nuovo film con Joaquin Phoenix

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella nuova attesissima pellicola con protagonista l’attore premio Oscar. Si tratta del nuovo capolavoro firmato dal cineasta Mike Mills, uscito a novembre negli Stati Uniti e in arrivo prossimamente anche da noi, grazie a Notorious Pictures che lo porterà in Italia. Un sempre intenso e strepitoso Joaquin Phoenix è qui affiancato dal piccolo esordiente Woody Norman e da Gaby Hoffmann

È uscito il trailer italiano del nuovo film con protagonista Joaquin Phoenix, l'attesissimo C’mon C’mon (che compare anche nella lista dei titoli cinematografici del 2021 più amati da Barack Obama, classifica recentemente offerta su Twitter dall’ex presidente, assieme a quella delle canzoni più gettonate degli ultimi 12 mesi).



Ma, a prescindere da Obama, questa pellicola è attesa da tempo dai fan di Joaquin Phoenix e, dato che dopo la sua strepitosa prova calato nei panni di Joker non esiste al mondo nessuno che potrebbe non definirsi un suo fan, possiamo tranquillamente affermare che questa pellicola è molto attesa da tutti quanti noi.



C’mon C’mon è uscito nelle sale cinematografiche statunitensi il mese scorso, a novembre, e adesso è atteso finalmente anche da noi grazie a Notorious Pictures, che porterà questo capolavoro sui grandi schermi italiani.



Una pellicola d’autore diretta dal cineasta Mike Mills che vanta un sempre intenso, eccezionale e in stato di grazia Joaquin Phoenix, qui affiancato dal piccolo esordiente Woody Norman, da Gaby Hoffmann e dal comico Jaboukie Young-White. È stata presentata in anteprima durante la 59a edizione del New York Film Festival.



Potete guardare il trailer italiano del film C’mon C’mon nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Il film

approfondimento Joker 2, Joaquin Phoenix apre alla possibilità del secondo film C’mon C’mon racconta di Johnny, un produttore radiofonico che passa di città in città a intervistare i bambini circa i loro sogni nel cassetto.

Quando la sorella Viv, con cui non è più in contatto da parecchio tempo, lo chiama per chiedergli aiuto con suo figlio novenne, lui non si tira indietro. Il bambino si chiama Jesse, ha quasi dieci anni e ha bisogno di essere gestito da un adulto mentre la madre si prende cura del marito, affetto da disturbo bipolare.

Johnny decide così di portarsi dietro il nipote lungo il suo viaggio di lavoro, incominciando un'avventura on the road che da New York li porterà fino alle periferie degli stati del sud. Grazie al viaggio - anche interiore - che i due improbabili compagni d'avventura intraprenderanno assieme, riusciranno a instaurare un legame tanto inaspettato quanto profondo.

Il confronto tra loro due, tra le due realtà così lontane di cui sono portatori e anche il confronto con la realtà esterna che caratterizza le varie tappe in cui si articolerà il viaggio cambieranno per sempre la vita dei protagonisti.