Un bel mattino, il trailer del nuovo film con Lea Seydoux. VIDEO

Il 12 gennaio esce al cinema il nuovo film di Mia Hansen-Løve con l’attrice presentato in anteprima alla scorsa edizione del festival di Cannes Condividi

Un bel mattino, scritto e diretto da Mia Hansen-Løve, è stato accolto con entusiasmo dalla critica internazionale quando è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des Realisateurs a Cannes 2022. Il dramma sentimentale ambientato a Parigi ha come protagonista l'attrice Lea Seydoux che, dopo il successo di La Vita di Adele ha collezionato numerosi ruoli che hanno confermato il suo talento sul grande schermo per una carriera in continua ascesa, in Francia e nel resto del mondo.

Un bel mattino: la trama del film approfondimento Léa Seydoux sarà Lady Margot in Dune 2 Sandra è una madre single che lavora come interprete e si trova ad affrontare un momento di grande incertezza nella sua vita: suo padre è malato e sempre meno autosufficiente, mentre l'incontro casuale con un vecchio amico, Clément, si trasforma presto in una relazione appassionata. Clément però è sposato e Sandra non può abbandonarsi a questo grande amore come vorrebbe... Partendo dai più semplici gesti quotidiani, Hansen-Løve esplora l'animo femminile con una sensibilità rara e firma un ritratto di donna che colpisce al cuore.

Il cast di Un bel mattino GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Per questo ruolo Lea Seydoux è stata candidata agli EFA come migliore attrice protagonista, ma al suo fianco nel cast ci sono anche Pascal Greggory, Melvil Poupaud e Nicole Garcia. “Lea incarna un certo sex appeal, un certo glamour non convenzionale” ha affermato la regista spiegando la sua scelta della protagonista, aggiungendo: “Volevo spogliarla dei suoi attributi seducenti e filmarla con i capelli corti, come madre, nella sua quotidianità, anche mentre lavora”. Nel film, infatti, Seydoux è una donna desiderabile che osserva gli altri e ha una sua malinconia nascosta che cattura lo spettatore. Sandra e il padre Greg condividono un bisogno di amore ed è proprio l’amore al centro di Un bel mattino nelle sue varie forme.

Amore e perdita approfondimento I migliori film in streaming e al cinema di gennaio 2023 La regista francese si ispira alla realtà per raccontare una storia di amore e perdita attraverso due personaggi principali, padre e figlia. “La sceneggiatura è in parte ispirata dalla malattia di mio padre” ha dichiarato Mia Hansen-Løve che ha scritto questa storia nel 2019. Il rapporto di Sandra e Clement è per la donna fonte di gioia, mentre il rapporto con il padre Georg porta solo sofferenza. Un bel mattino riprende alcuni dettagli di stile caratteristici del cinema della regista francese.