Dune 2, Zendaya pubblica una foto backstage del film su Instagram

La foto di Zendaya dal deserto giordano

Zendaya è tornata su Instagram per rassicurare i suoi fan che tutto va secondo i piani: al momento si trova in Giordania ed è impegnatissima con il secondo capitolo di Dune, come prova la foto condivisa nelle Stories (disponibile per 24 ore): un tramonto infuocato da quell'angolo del pianeta che per lei e per tutti gli spettatori di Dune (il film uscito nel 2021) è Arrakis.

La produzione di Villeneuve non si è spostata, infatti, dai luoghi che avevano fatto da sfondo al primo film e il set è stato allestito per coerenza ancora una volta nella valle della Giordania.

Chalamet, invece, nel pubblicare un selfie nell'ultra riconoscibile sito archeologico di Petra, potrebbe aver svelato quella che, plausibilmente, potrebbe essere stata scelta come roccaforte dei Fremen, altro scenario in cui si svolgeranno le avventure dei protagonisti della storia.

Qualcosa trapela, dunque, dai set blindatissimi della Warner Bros. e Legendary Entertainment, operativi fin dallo scorso luglio in diversi Paesi europei. La produzione ha già girato in Ungheria alcune scene con Florence Pugh, una delle new entry della saga; in Italia, più precisamente in Veneto, ha già filmato, invece, Timothée Chalamet che nel nuovo film riprenderà le vesti del giovane Paul Atreides.