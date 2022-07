Dune 2, tutto quello che c'è da sapere: il cast e la trama

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Sono iniziate le riprese di Dune 2, film che vedrà la luce nelle sale cinematografiche solo a novembre del prossimo anno. Per il sequel del film di Denis Villeneuve, sono state scelte come location Budapest, Abu Dhabi, Giordania e Italia. Nel nostro Paese, il regista ha scelto di girare in Veneto, dove la troupe ha già registrato alcune scene presso il cimitero di San Vito, frazione di Altivole in provincia di Treviso, dove si trova la Tomba Brion, esempio di architettura moderna che si presta ottimamente al mood del film di Denis Villeneuve. La trama è stata recentemente svelata con la rivelazione della sinossi ufficiale e sul cast non sembrano ormai esserci troppi dubbi, con la conferma di tutto il cast principale che il pubblico ha imparato a conoscere nel primo capitolo della saga. Per Villeneuve, il secondo capitolo di Dune sarà una delle sfide più avvincenti della sua carriera da regista. “Sto lavorando con la stessa troupe, tutti sanno cosa fare, sappiamo come sarà. Il film sarà più impegnativo, ma sappiamo dove stiamo andando. E la sceneggiatura è scritta. Quindi mi sento fiducioso. Francamente, l'unica grande incognita per me in questo momento è la pandemia”, ha detto il regista a Variety.

