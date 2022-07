Dune, riprese al via per il secondo capitolo. La foto

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Via ufficiale alle riprese di Dune 2. Il secondo capitolo del film diretto da Denis Villeneuve, prodotto e distribuito da Warner Bros. e ispirato ai romanzi di Frank Herbert è ufficialmente in produzione. A confermarlo una foto pubblicata sul profilo Instagram ufficiale del film che ritrae il ciak con sopra il nome del regista e la scritta Part Two a sormontare la frase “Long live the fighters”, lunga vita ai combattenti. Alcune riprese preliminari erano già state eseguite in Italia.