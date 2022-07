Dune 2, svelata la data d'uscita

I fan di Dune, film del 2021 che ha vinto ben sei statuette ai Premi Oscar come Miglior fotografia, Migliore colonna sonora, Miglior montaggio, Miglior sonoro, Migliori effetti speciali e Miglior scenografia, dovranno attendere un mese in più prima di vedere il sequel. Infatti, il secondo capitolo era stato annunciato per il 20 ottobre 2023, ma la produzione ha invece dichiarato che il film sarà distribuito il 17 novembre 2023. La pellicola uscirà quasi in contemporanea con un'altra opera molto attesa come Hunger Games – The Ballad of Songbirds and Snakes, prequel della fortunata trilogia con Jennifer Lawrence (in realtà quattro film perché l’ultimo capitolo è stato diviso in due parti).