Dune, Villeneuve, Chalamet e Zendaya raccontano il film in sala oggi

Il regista, insieme ai due protagonisti principali, svelano alcuni segreti di questa attesissima pellicola in una clip esclusiva.

La trama del film

Quella di Dune, come ha affermato lo stesso regista Villeneuve, non è altro che “un’avventura molto ricca” e insieme “una storia di formazione”. Ma è anche una storia - come invece afferma il protagonista del film Timothée Chalamet – “che parla del primo amore e della conferma del desiderio”. La protagonista femminile del film Zendaya conferma che uno dei motori del film è proprio il legame profondo fra il suo personaggio Chani e Paul Atreides. Naturalmente, ad una narrazione pensata in maniera che potremmo definire epica, non potevamo mancare scene mozzafiato in cui la fanno da padroni un pianeta lontano come Arrakis (meglio noto come Dune), la sabbia del suo deserto "che si porta via i deboli", insetti assassini, spezie, elicotteri a forma di libellula, magia, tragedia greca, religione, culto di Mitra e tanto altro ancora. Al centro della storia Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso Arrakis, il pianeta più pericoloso dell’universo, un luogo dal quale scaturisce naturalmente “La Spezia”, preziosa droga, che si trova mischiata nella sabbia, che conferisce strani poteri. Nonostante la pericolosità di tale incarico, Leto si trasferisce su Dune insieme alla concubina Lady Jessica (Rebecca Ferguson), il figlio Paul e i suoi più fidati consiglieri. Arrakis non è certo un luogo facile: sede di una civiltà indigena, guerriera e leale chiamata Fremen, è stata aspramente contesa per generazioni perché lì si può appunto avere il controllo della Spezia. Ma coloro che cercano di raccoglierla devono sopravvivere al caldo inospitale del pianeta, alle tempeste di sabbia della forza degli uragani e ai monolitici e pericolosi vermi delle sabbie.