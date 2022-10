Benvenuto Presidente!, il cast da Claudio Bisio a Giuseppe Fiorello

2/15 @Indigo Film

Nel film Bisio interpreta Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, un uomo che vive in un paesino di montagna del Nord Italia e lavora da precario in una biblioteca, dove intrattiene i bambini. Qui passa le giornate in allegria: è appassionato di pesca e si diverte in compagnia dei suoi amici. Un giorno, a sorpresa, viene eletto Presidente della Repubblica

