Masterclass di Emma Marrone dopo presentazione film "Il ritorno". FOTO

11/15 ©Getty

Emma Marrone ha raccontato durante la masterclass che recitare non è stata una sua idea. “Ho sempre amato il cinema ma non è una cosa che mi sono andata a cercare: è stata un’idea di Muccino e poteva essere un suicidio iniziare al fianco di grandi attori professionisti. Gabriele però era convintissimo. Io no, e per questo per ‘Gli anni più belli’ non ho voluto un compenso, perché è un lavoro che non avevo mai fatto e non sapevo quale fosse il vero mio valore. Oggi so che lo posso fare”, ha detto Emma.