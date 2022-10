Black Adam, distribuito il nuovo spot con The Rock

Cinema

Da Una famiglia vincente – King Richard con il premio Oscar Will Smith fino a Black Adam, con Dwayne Johnson nei panni dell'antieroe della Dc Comics: scopri i film da non perdere a ottobre

Bla Bla Baby: dal 3 ottobre su Sky . Luca lavora in un nido aziendale. Un giorno mangia un omogeneizzato che gli regala un talento da supereroe: la capacità di interpretare ciò che i bambini esprimono in modo incomprensibile agli adulti

Belfast: dal 9 ottobre su Sky . Film vincitore di dell'Oscar per la Miglior sceneggiatura. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c’è chi li vorrebbe nemici giurati, aizzando il conflitto religioso

Il sesso degli angeli: dal 10 ottobre su Sky. Don Simone è un prete di frontiera che non sa come invogliare i ragazzi a frequentare la comunità cristiana. Un giorno riceve la notizia della dipartita di un suo zio, che viveva in Svizzera e che gli ha lasciato in eredità un’attività molto redditizia a Lugano, che si rivela essere un bordello