Black Adam, le nuove foto ufficiali di The Rock

Estate di lavoro per Dwayne "The Rock" Johnson. L'attore e wrestler statunitense ha condiviso attraverso i propri canali social ufficiali altri scatti di Black Adam. Il film è basato sull'antieroe della DC Comics, interpretato proprio da "The Rock" che in queste foto indossa l'iconico costume di Black Adam (grigio scuro e una sorta di saetta sul petto). Oltre a pubblicare le immagini, l'attore ha anche aggiunto: "Il nostro trailer uscirà in anteprima mondiale l'8 giugno. La gerarchia del potere nell'Universo DC sta per cambiare". Pertanto, "The Rock" ha anche svelato ai fan che mercoledì 8 giugno si potrà vedere il trailer ufficiale della pellicola. Inizialmente prevista in tutte le sale il 22 dicembre 2021, causa pandemia COVID-19 Black Adam ha subìto un duplice rinvio, dapprima al 29 luglio 2022 e, infine, al 21 ottobre 2022.

Trama e cast di Black Adam approfondimento I migliori film da vedere a giugno 2022 in streaming e al cinema. FOTO È ancora avvolta nel mistero la trama del film nel dettaglio. Quello che possiamo svelare è che si tratterà l’origine del personaggio, nativo dell’immaginaria nazione di Kahndaq. Tale stato viene bruciato dal supercriminale Ahk-Ton e, durante l’assedio, la moglie e il figlio di Adam perirono. Questo evento cambiò radicalmente la vita di Adam che, dopo essere salito sul trono, fu bandito dal Mago Shazam.

approfondimento Black Adam, The Rock pubblica una foto dal set in costume Il film che vedremo il prossimo 21 ottobre sul grande schermo sarà ambientato 5.000 anni dopo queste vicende. Oltre a Dwayne “The Rock” Johnson, nel film vedremo Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman. A seguire, spazio per Quintessa Swindell come Cyclone e Noah Centineo come Atom Smasher. Nel film vedremo anche l’ex James Bond Pierce Brosnan nelle vesti del Dottor Fate, presente pure Sarah Shahi come Adrianna Tomaz, oltre ai vari Bodhi Sabongui, Uli Latukefu, Mohammed Amer, James Cusati-Mayer e Marwan Kenzari, i cui ruoli ancora sono sconosciuti. Il regista di Black Adam è Jaume Collet-Saura, che ha già lavorato con Dwayne “The Rock” Johnson in Jungle Cruise del 2021.

Una carriera tra cinema e wrestling Gli appassionati di lotta libera conoscono Dwayne Johnson con il nome di “The Rock”, protagonista nella WWE (World Wrestling Entertainment) a cavallo tra gli anni ‘90 e gli inizi del 2000, al quale seguono altre sporadiche apparizioni. Come wrestler, “The Rock” ha vinto ben 19 titoli tra cui 10 mondiali (8 come WWE Championship e 2 come World Heavyweight Championship). Nel palmarès vanta anche 2 Intercontinental Championship e 5 WWE Tag Team Championship. Infine, ha vinto la XIII edizione della Royal Rumble nel 2000, evento dove 30 wrestler salgono sul ring e, per vincere, devo buttare fuori i loro avversari facendoli cadere dalla terza corda. Per quanto concerne, invece, la carriera come attore, debutta sul grande nel 2001 ne La mummia – Il ritorno. Dal 2011 entra a far parte del cast di Fast & Furious interpretando l’agente Luke Hobbs, prima nemico e poi alleato di Dominic Toretto. Il successo in questo ruolo gli garantisce il ruolo di protagonista nello spin-off Fast & Furious – Hobbs & Shaw del 2019, accanto a Jason Statham e Idris Elba.