Black Adam, The Rock pubblica una foto dal set in costume

Prima campione di wrestling, poi star di Hollywood. Il 2 maggio 2022 compie 50 anni Dwayne Johnson: è nato nel 1972 in California. Dopo anni sul ring, The Rock approda al cinema e nel 2002 ottiene il primo ruolo da protagonista. Da allora recita in decine di pellicole, attraversando diversi generi: dai film d’azione, alle commedie, spesso condendo tutto con un po’ di comicità e autoironia. È tra gli attori più pagati del mondo. Per festeggiare il suo compleanno, ecco una selezione con 15 dei suoi ruoli più famosi

Il Re Scorpione (2002). È il primo film da protagonista di Dwayne Johnson, che con questo ruolo inizia l’ascesa verso Hollywood. La pellicola, diretta da Chuck Russell, è lo spin-off del filone La Mummia: The Rock aveva interpretato lo stesso personaggio di Mathayus in La mummia – Il ritorno. La storia è ambientata nel 3000 a.C., nella città biblica di Gomorra. È un film d’azione in costume, in cui Johnson è un guerriero accadico che vuole uccidere il re Memnone e vendicare la morte di suo fratello