Black Adam, il nuovo spot del film con The Rock

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

The Rock è pronto per portare il pubblico in una nuova avventura firmata da Jaume Collet-Serra, regista di Jungle Cruise e L’uomo sul treno - The Commuter.

Warner Bros. Pictures ha distribuito un nuovo spot della pellicola regalando uno sguardo inedito sull’atteso Black Adam.