Black Adam, il secondo trailer del film con The Rock

Cinema

Da 'Marry Me' con Jennifer Lopez all’attesa pellicola con Harry Styles 'Don’t Worry Darling': scopri i film da non perdere a settembre

L'uomo dei ghiacci - The Ice Road: dal 5 settembre su Sky. Una fuga di metano causa un disastroso crollo in una miniera di diamanti nel nord del Canada. Per salvare i minatori intrappolati e raggiungere la miniera, bisogna attraversare un lago ghiacciato che nella stagione primaverile potrebbe spaccarsi