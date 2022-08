Black Adam, The Rock pubblica il poster del personaggio di Brosnan

L’attore Dwayne Johnson regala una piccola anticipazione ai fan pubblicando il poster del film con il Dottor Fate/Kate Nelson Condividi

Black Adam arriverà nelle sale tra un paio di mesi e segnerà l'atteso debutto nell'universo DC Comics di Dwayne Johnson. The Rock è affiancato da un cast di attori stellare, tra cui Pierce Brosnan nel ruolo del Dottor Fate/Kent Nelson. Proprio l'ex wrestler ha pubblicato sui social il poster della pellicola con il personaggio interpretato da Brosnan. In una recente intervista l'ex James Bond ha parlato del fatto che il personaggio è il più "anziano" dei personaggi DC e ha definito il rapporto di Nelson con l'antico elmo di Nabu "quasi come una dipendenza da droga". "Sono il più anziano del gruppo", ha spiegato Pierce Brosnan. "Mi hanno assicurato che è uno dei personaggi più antichi del pantheon dei personaggi dei fumetti. È un archeologo".

Pierce Brosnan racconta il suo Dottor Fate approfondimento Black Adam, The Rock pubblica una foto dal set in costume L’attore ha poi spiegato alcune caratteristiche del personaggio che interpreta: "Ha il potere di prevedere il futuro, di resuscitare i morti e di teletrasportarsi indossando un elmo d'oro. Questo oggetto è una benedizione e una maledizione. Per certi versi è quasi una droga. Oltre a Dwayne Johnson e Pierce Brosnan, nel cast di Black Adam figurano anche Aldis Hodge nel ruolo di Hawkman, Noah Centineo nel ruolo di Atom Smasher, Quintessa Swindell nel ruolo di Cyclone, Marwan Kenzari e Sarah Shahi. Il film è stato diretto da Jaume Collet-Serra. Nonostante ci siano molti personaggi interessanti da vedere in Black Adam, non ci sarà nessun cameo di Superman o Shazam.

