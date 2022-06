Black Adam, il trailer del film con Dwayne Johnson sull’antieroe DC

Cinema

Supereroi al cinema, 10 film in arrivo nel 2022

Vigilanti, semidei, stregoni. La carica dei cinecomic è pronta ad abbattersi sulle sale italiane in quest'anno. Da The Batman ad Aquaman, passando per Doctor Strange e Spider-Man, ecco i titoli più attesi

The Batman - Uscirà in Italia il 3 marzo ed è uno dei film più attesi dell'anno in assoluto, non solo se si guarda all'universo dei supereroi, DC o Marvel che siano. The Batman, diretto da Matt Reeves, con Robert Pattinson nei panni del protagonista, racconterà il secondo anno di attività del Crociato col mantello, portandoci una versione fuori controllo e rabbiosa di un giovane Bruce Wayne. Con lui la solita schiera di villain: l'Enigmista (Paul Dano), Catwoman (Zoe Kravitz), Il Pinguino (Colin Farrell) e il boss mafioso Carmine Falcone (John Turturro)

Morbius - Uno dei film più attesi degli ultimi anni, rinviato più volte causa Covid, dovrebbe finalmente vedere la luce tra marzo e aprile (il 1° aprile negli Usa, in Italia la data è ancora in attesa di conferma ma potrebbe essere quella del 31 marzo). Morbius è la storia di un biochimico affetto da una rarissima malattia che nel tentativo di salvare se stesso e gli altri malati finisce per iniettarsi un siero che lo trasforma in vampiro. Dopo Venom, un altro dei più celebri antagonisti di Spider-Man debutta in uno stand-alone. Interpretato da Jared Leto