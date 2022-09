Beverly Hills Cop, la reunion del cast per il sequel

C’è grande attesa per l’arrivo su Netflix di una delle saghe comico/poliziesche più famose del cinema. Stiamo parlando di Beverly Hills Cop, che ha debuttato nel 1984 per poi tornare nel 1987 e nel 1994. Il nuovo sequel Beverly Hills Cop: Axel Foley arriverà probabilmente nel 2023. Per il momento, i dettagli della trama sono top secret, ma sappiamo che torneranno cinque personaggi dei precedenti film, oltre ad alcune new entry. Andiamo a elencarli