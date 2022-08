Beverly Hills Cop 4, titolo ufficiale e nuovi ingressi nel cast

Eddie Murphy torna nei panni di Alex Foley nel quarto capitolo della saga: rivelato ufficialmente il titolo del film e gli attori presenti Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Arrivano finalmente le prime notizie ufficiali su Beverly Hills Cop 4, quarta pellicola della saga nata nel 1984 e di cui si parla da tempo. Dopo molte false partenze, è stato annunciato che il film sarà realizzato da Netflix con il ritorno di Eddie Murphy nei panni del poliziotto di strada di Detroit che finisce sempre per indagare su casi importanti in California. Finalmente però sono stati rivelati anche il titolo ufficiale del film e due nuovi membri del cast che affiancheranno Eddie Murphy. Ufficialmente, Beverly Hills Cop 4 è stato intitolato Beverly Hills Cop: Axel Foley. Ad affiancare il protagonista nel sequel nei ruoli principali saranno Taylour Paige e Joseph Gordon-Levitt. I dettagli sui loro personaggi non sono stati rivelati e non è ancora chiaro che tipo di rapporto o legame avranno con Eddie Murphy. Inoltre non si sa ancora se altre star dei tre film originali si riuniranno nel nuovo film della saga.

La saga di Beverly Hills Cop approfondimento Beverly Hills Cop 4, Mark Molloy dirigerà il film per Netflix Beverly Hills Cop: Axel Foley è diretto da Mark Molloy e scritto da Will Beall. È prodotto da Murphy, Jerry Bruckheimer e Chad Oman. Charisse Hewitt-Webster e Ray Angelic sono i produttori esecutivi. Melissa Reid sarà co-produttrice. Il franchise di Beverly Hills Cop ha preso il via con il primo film nel 1984. La trama vedeva il poliziotto di Detroit Axel Foley (Eddie Murphy) recarsi a Beverly Hills per indagare sull'omicidio di un collega. In Beverly Hills Cop II del 1987, Axel torna in California per aiutare i suoi vecchi amici Rosewood (Judge Reinhold) e Taggart (John Ashton) a indagare quando viene a sapere che il capitano Bogomil (Ronny Cox) è stato ucciso. Beverly Hills Cop III del 1994 riporta Axel ancora una volta a Beverly Hills, quando una nuova indagine punta a un parco divertimenti della città noto come Wonderworld.

Il progetto serie Tv e la scelta del titolo Beverly Hills Cop: Axel Foley GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Nel 2013 è stato girato un episodio pilota per la CBS sulla possibilità di trasformare Beverly Hills Cop in una serie televisiva. Eddie Murphy è apparso per un cameo nell'episodio pilota, ma non era previsto un coinvolgimento maggiore, passando essenzialmente il testimone a un nuovo attore. Alla fine la CBS ha rifiutato la serie e lo stesso Eddie Murphy ha successivamente affermato che ciò era dovuto al fatto che il coinvolgimento di Axel Foley era decisamente limitato, un aspetto che non ha convinto l’emittente a puntare su una serie. Con il ritorno del protagonista della saga, in tanti credono che il quarto capitolo della saga possa davvero fare la differenza. Anche per questo pare che il titolo sia stato scelto per chiarire la presenza di Alex Foley. Beverly Hills Cop: Axel Foley non ha ancora una data di uscita ufficiale ma c’è grande attesa per scoprire la nuova avventura che vedrà Eddie Murphy in uno dei suoi ruoli più iconici.