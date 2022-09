9/10 Credito foto Luisa Carcavale

Non è la prima volta che Cortellesi riprende in mano uno stesso ruolo. Era già capitato con Come un gatto in tangenziale. Stavolta a stimolare l'attrice è stata l’evoluzione continua del suo personaggio. “La crescita di Petra è parallela a quella del suo sodale Monte. Se cambia una cosa per l’uno, cambia anche per l’altro - spiega Cortellesi - Su stimolo di Petra, Monte si è aperto a nuova vita, ha conosciuto una donna, Beatrice (Manuela Mandracchia). Poi però Petra si troverà faccia a faccia con la solitudine"