Petra, arriva la seconda stagione. Dal 21 settembre su Sky e NOW

Petra, il cast della detective story con Paola Cortellesi. FOTO

Laproduzione Sky Original tratta dai bestseller di Alicia Giménez-Bartlett è un giallo dalle tinte noir che vede come protagonista Petra, ex avvocato che ha intrapreso una nuova carriera nella polizia. Al suo fianco, Antonio Monte, suo vice ispettore, interpretato da Andrea Pennacchi. Ecco i personaggi e gli interpreti. In onda in chiaro su TV8, a partire da venerdì 5 novembre

Parte su Sky Cinema, in onda dal 14 settembre, la serie Sky Original Petra, una detective story tratta dai bestseller di Alicia Giménez-Bartlett, che vede come protagonista una Paola Cortellesi inedita in veste crime. La serie è prodotta con Cattleya in associazione con Bartlebyfilm. Ecco il cast e i personaggi del noir che va in onda in quattro puntate dirette da Maria Sole Tognazzi

La protagonista Petra, ispettore che ha abbandonato una brillante carriera di avvocato per entrare in polizia e ora fa parte della squadra mobile di Genova. Due divorzi, preferisce ormai tenere le distanze, è dura e allo stesso sensibile. Vive in un quartiere isolato e si gode delle avventure senza sottostare ai vincoli sociali. A interpretarla è Paola Cortellesi