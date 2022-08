Paola Cortellesi ospite a Stories, lunedì 29/08 alle 21 su Sky Tg24

Dalla tv al cinema fino alla prossima prova come regista

approfondimento

Petra, arriva la seconda stagione. Dal 21 settembre su Sky e NOW

La chiacchierata si sviluppa in 40 minuti ricchi di ironia ripercorrendo alcune delle tappe fondamentali della vita e della carriera della Cortellesi: “Ho cominciato la tv con la Gialappa’s nel 2000 - e anche con Serena Dandini - sono stata per tanti anni, per tante stagioni con loro ed è nata una preziosa e importante amicizia. Per me è stato un momento meraviglioso”. E poi quando da giovanissima fu la voce della popolare sigla-canzone “Cacao Meravigliao”: “Avevo 13 anni, andavo a fare dei cori nello studio di Claudio Mattone che con Renzo Arbore aveva inventato queste sigle; Mi chiesero di fare questa cosa, hanno improvvisato un finto brasiliano, gli è piaciuta e fui “arruolata” per fare questo pezzo. Ma andavo al liceo e in tv in playback c’era la ballerina stupenda brasiliana in scena, io ho registrato quella cosa e poi me ne sono andata a casa a fare i compiti probabilmente”. Paola bambina era allegra: “L’allegria l’ho sempre avuta ma in generale in casa non è mai mancata”. E aveva una particolare passione: “Volevo guidare il camion perché c’era una serie americana dove c’era un camionista bello che faceva una vita fichissima guidando il camion e aveva con sé una scimmietta. Mi piaceva questa cosa e ho pensato che guidare il camion potesse essere qualcosa di bello, di affascinante”. Quindi l’attrice con la prima parte nel film di Aldo, Giovanni e Giacomo “Chiedimi se sono felice”: “Dopo il mio primo anno a Mai dire gol, mi hanno visto e chiesto se volevo fare questa parte e immagina che io veneravo Aldo, Giovanni e Giacomo da spettatrice a casa e guardavo tutti i loro sketch, così come Antonio Albanese, tutte persone con cui dopo ho avuto la fortuna di lavorare”. Un’intervista a più toni di colore. Si parla di felicità: “E’ un attimo, la percepisci, la avverti e la riconosci in un secondo”. E poi ancora, il video de “La descrizione di un attimo” dei Tiromancino di cui è stata protagonista insieme a Valerio Mastandrea: “Credo di aver riso poche volte come quei due giorni: si trattava della riproduzione del video di Sandra e Raimondo che io guardavo da bambina. E’ stato bellissimo. Mi presi anche un’allergia da processionaria sul set”. E la situazione del cinema in Italia: “So che le sale non stanno avendo più i pienoni che c’erano una volta, che la gente non sta tornando molto in sala. E tornare nelle sale è bello ma non è una cosa per nostalgici. Credo che sia una cosa molto importante per crescere, per far crescere delle generazioni di ragazzi che sappiano condividere le emozioni che è una grande ricchezza”. Quindi il David di Donatello come migliore attrice protagonista per “Nessuno mi può giudicare” di Massimiliano Bruno; “Il posto dell’anima”, film in cui ha conosciuto suo marito Riccardo Milani; Carlo Verdone: “un’ispiratore e che bello che adesso possa anche dire un amico”. Fino al film “Figli” con un sentito ricordo del regista Mattia Torre: “Una delle più grandi perdite dal punto di vista umano per chi ha avuto la fortuna di amarlo e di conoscerlo e dal punto di vista artistico, tantissimo, per il nostro Paese perché avrebbe dovuto continuare a scrivere delle conversazioni geniali come queste”. Cortellesi sceneggiatrice, tra cui del film “Come un gatto in tangenziale”, fino alla sua prossima inedita esperienza alla regia.