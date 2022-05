Stories, “Io sono Marracash”: martedì 24 maggio alle 21 su Sky Tg24

È Marracash il protagonista della nuova puntata di “ Stories ” , il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24 . Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci , con la regia di Francesco Venuto , il rapper si racconta in “Io sono Marracash” , in onda martedì 24 maggio alle 21 su Sky TG24 , sabato 28 alle 13.30 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand .

approfondimento

Stories, i podcast

La chiacchierata, accompagnata da alcuni dei suoi più grandi successi – da ‘Badabum Cha Cha’ a ‘In radio’, da ‘Vita da star’ fino a ‘Crudelia - I nervi’ –, è un susseguirsi da parte dell’artista di riflessioni e aneddoti della vita professionale (“prima di arrivare alla musica ho fatto tantissimi lavori. Ho firmato il primo contratto con un major nel 2008. Già facevo concerti, ero abbastanza seguito, ma in realtà non esisteva una vera dimensione professionale intorno al rap perché non generava soldi. In qualche modo dovevo campare, per cui ho fatto il magazziniere, il muratore, l’elettricista, il venditore porta a porta“) e privata (“tendo a costruire dei rapporti duraturi, e a fare molti test alle persone, anche inconsciamente, ma chi entra nella mia vita ci rimane per sempre“).“‘Noi, Loro, Gli Altri’ direi che è un po' il seguito spirituale di ‘Persona’”, così Marracash ha poi spiegato le intenzioni e la direzione che ha voluto prendere con il suo ultimo disco.

Stories: “Io sono Marracash”, in onda martedì 24 maggio alle 21 su Sky Tg24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del dtt), sabato 28 alle 13.30 su Sky Arte (canale 120 di Sky) e disponibile on demand e su skytg24.it