Tom Cruise vuole essere di nuovo Les Grossman di Tropic Thunder

Il divo è intenzionato a interpretare nuovamente la parte del mitico personaggio della pellicola di Ben Stiller del 2008, quel produttore irascibile e volgare in cui si era calato in maniera memorabile. L’attore realizzerà prossimamente tre progetti con il regista Christopher McQuarrie (regista con cui ha lavorato negli ultimi capitoli di Mission Impossibile) e uno di questi sarà proprio quello che riesumerà Les Grossman

Tom Cruise vuole tornare a calarsi nei panni di Les Grossman di “Tropic Thunder”: il divo è intenzionato a interpretare nuovamente la parte del mitico personaggio della pellicola di Ben Stiller del 2008, quel produttore irascibile e volgare che aveva interpretato in maniera mirabile, e memorabile. Come riporta in esclusiva il magazine statunitense Deadline, l’attore realizzerà prossimamente tre progetti con il regista Christopher McQuarrie (regista con cui Cruise ha lavorato negli ultimi capitoli di Mission Impossibile) e uno di questi sarà proprio quello che riesumerà Les Grossman.

Che le critiche mosse dal suo collega Mickey Rourke abbiano fatto breccia nel suo ego? Ricordiamo infatti che circa un mese fa l’attore del film “The Wrestler” ha criticato la star di “Top Gun: Maverick” dicendo: “Fa la stessa parte da 35 anni”. E ha aggiunto: “Non ho rispetto per questo”. Che ci sia lo zampino di Mickey Rourke o meno, fatto sta che la notizia del secondo atto di un personaggio di certo non iconico per quanto riguarda la cinematografia di Cruise fa pensare che forse il divo vuole rispondere per le rime al collega, chissà...



Negli ultimi anni l'attore è stato impegnato in progetti cinematografici tutti declinati al genere d'azione, tuttavia ci sono tante performance notevoli e non ascrivibili all’action per cui viene ricordato da non pochi fan. Quella di Les Grossman è senz'altro una di queste: il personaggio ha fatto breccia nel cuore degli spettatori tanto quanto le parole di Mickey Rourke forse hanno fatto nell’orgoglio di Cruise, per intenderci…



Cosa si sa dei tre futuri progetti cinematografici di Tom Cruise approfondimento Top Gun, Maverick ha battuto Titanic al box office Secondo ciò che ha riportato in esclusiva Deadline, dei tre progetti cinematografici in vista che vedranno la collaborazione tra Cruise e McQuarrie, uno riguarderà Grossman.

Di questi soltanto due futuri titoli hanno avuto qualche dettaglio in più: fino a ora si sa che uno sarà un musical e l'altro un film d'azione originale (che molto probabilmente diventerà in men che non si dica un franchise, conoscendo Tom Cruise e Christopher McQuarrie).

Deadline ha sottolineato che per adesso non è chiaro se il terzo film, quello rimanente, sia una pellicola su Les Grossman oppure se il personaggio di Tropic Thunder comparirà nel musical o nell’action movie.



Le recenti parole di Tom Cruise circa Les Grossman

approfondimento Top Gun: Maverick è il più grande incasso di sempre per Paramount Di recente Tom Cruise aveva parlato con Comicbook, facendo intendere che un ritorno del personaggio da lui interpretato in Tropic Thunder non sarebbe stato fantascienza, anzi.

“Non lo so. Ho fatto Les Grossman per gli MTV Awards…” ha detto il divo prima dell’uscita al cinema di “Top Gun: Maverick”. Aggiungendo: “Davvero non lo so, in questo momento. Mi sto solo godendo questa notte, devo finire [i sequel di Mission: Impossible ], capisci cosa intendo?”.

Les Grossman ripreso nel 2019 nel talk-show “Conan” approfondimento Tom Cruise, gli auguri di Christopher McQuarrie Nel 2019 Tom Cruise ha ripreso i panni di Grossman durante un'apparizione dopo aver presentato in anteprima il trailer di “Top Gun: Maverick” al Comic-Con di San Diego. L'apparizione di Cruise-Grossman è avvenuta nel corso di “Conan”, il talk show notturno statunitense andato in onda sulla TBS dall'8 novembre 2010 al 24 giugno 2021, condotto dal comico Conan O'Brien e dalla sua "spalla" Andy Richter. La puntata è andata in onda il 19 luglio 2019 e la potete guardare nel video che trovate di seguito.