Top Gun: Maverick è il più grande incasso di sempre per Paramount

Nuovo primato per Tom Cruise . La pellicola ha appena ottenuto un altro record dopo aver recentemente infranto il muro del miliardo di dollari di incassi al botteghino internazionale.

Nelle scorse ore Deadline ha rivelato che gli ultimi introiti hanno permesso alla pellicola di raggiungere quota 1.208.500.000 di dollari, suddivisi in 606.000.000 in Nord America e 602.500.000 in altri sessantacinque mercati.