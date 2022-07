Mickey Rourke attacca Cruise: “Fa la stessa parte da 35 anni”

“Fa la stessa parte da 35 anni. Non ho rispetto per questo” è stato ciò che Rourke ha affermato ai microfoni di "Piers Morgan Uncensored", il programma televisivo di Piers Morgan trasmesso nel Regno Unito. Secondo Mickey Rourke, Cruise non avrebbe allargato i suoi confini recitativi negli ultimi tre decenni. Potete guardare il video con l’intervista di Mickey Rourke nel tweet di Piers Morgan (che trovate in fondo a questo articolo).

"Questo non significa un ca**o per me", ha detto Rourke. L'attore ha aggiunto che a lui “non importa dei soldi e del potere”, accusando tra le righe Tom Cruise di essere interessato solo a quelli. Mickey Rourke ha poi sottolineato che per lui il lavoro degli attori è praticamente sacro, lo tiene in grande considerazione. Mai si "abbasserebbe" a rendere quella professione soltanto una macchina per fare soldi.

I numeri di Top Gun: Maverick



"Nonostante sia irrilevante (per Rourke), Top Gun: Maverick ha incassato 1,18 miliardi di dollari al botteghino mondiale e quasi 600 milioni di dollari negli Stati Uniti, diventando il film con il maggior incasso del 2022 finora”, scrive il giornalista Chris Murphy sull’edizione statunitense di Vanity Fair, non senza una punta di sarcasmo nei confronti di Mickey Rourke.



Solamente i prossimi film in uscita, ossia Black Panther: Wakanda Forever e Avatar: La via dell’acqua, sono i potenziali contendenti che potrebbero superare lo strepitoso successo della pellicola di Joseph Kosinski, battendo il primato del film di maggior successo del 2022.

Benché la Paramount non abbia ancora annunciato in via ufficiale nessun sequel di Top Gun: Maverick, il co-protagonista Miles Teller ha recentemente raccontato di aver già parlato con il collega dell’eventualità di un nuovo atto.

Cruise nei prossimi mesi sarà impegnato nei sequel di un’altra saga blockbuster alquanto infinita, ossia l’epopea di Mission: Impossible. Il nuovo capitolo Mission Impossible - Dead Reckoning arriverà in due parti, la prima nel 2023 e la seconda nel 2024.

Top Gun: Maverick rimane però il film più importante della carriera di Cruise e attualmente detiene il 97% su Rotten Tomatoes.

“Se è vero che Cruise ha quasi interamente relegato il suo lavoro cinematografico in sequel negli ultimi anni, ha sicuramente una legione di fan affamati e soddisfatti”, aggiunge Chris Murphy su Vanity Fair.

“E chi lo sa? Forse Cruise conquisterà finalmente Rourke con un'esibizione in stile Tilda Swinton in Mission: Impossible – Dead Reckoning”, continua Murphy. “Ma anche se non lo farà (e probabilmente non lo farà), abbiamo il vago sospetto che Cruise stia bene”, conclude Chris Murphy, sempre con un bel po’ di sarcasmo nei confronti del vecchio amico di Tom, Mickey Rourke appunto.



Potete guardare il video con l’intervista a Mickey Rourke nel tweet di Piers Morgan che trovate di seguito.